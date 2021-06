மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கில் தளர்வு மட்டுமே அளிக்கப்பட்ட நிலையில் பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே சுற்றுவதை தடுக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + ICourt orders Tamil Nadu government to prevent public outreach as curfew is only relaxed

ஊரடங்கில் தளர்வு மட்டுமே அளிக்கப்பட்ட நிலையில் பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியே சுற்றுவதை தடுக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு