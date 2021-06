மாநில செய்திகள்

எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் சட்டசபை 21-ந்தேதி கூடுகிறது கவர்னர் உரையாற்றுகிறார் + "||" + MLAs must be tested for corona The assembly will meet on the 21st at the Chennai Kalaivanar Arena.

