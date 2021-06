மாநில செய்திகள்

அரசின் வருவாயை பெருக்க தனியார் மதுபான பார்களை திறக்க கூடாது டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Dr. Anbumani Ramadoss insists that private liquor bars should not be opened to increase government revenue

அரசின் வருவாயை பெருக்க தனியார் மதுபான பார்களை திறக்க கூடாது டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்