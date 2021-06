மாநில செய்திகள்

தண்டனை விதிப்பதற்கு முன்பு சிறையில் இருந்த காலத்தையும் கைதிகள், பரோலில் செல்வதற்கு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் + "||" + Prisoners must also take into account the length of time they have been in prison prior to sentencing

