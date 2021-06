மாநில செய்திகள்

மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் நிலையில் பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தல்

Vijayakand urges reduction in petrol and diesel prices as people lose their livelihoods

