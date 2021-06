மாநில செய்திகள்

நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் தமிழகத்தை கொரோனா 3-வது அலை தாக்குமா? அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம் + "||" + Will Corona 3rd wave hit Tamil Nadu in November and December? Minister Ma Subramaniam's explanation

நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் தமிழகத்தை கொரோனா 3-வது அலை தாக்குமா? அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம்