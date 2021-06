மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்பட்டதை விமர்சித்த தி.மு.க. இப்போது அதே தவறை செய்யலாமா? டாக்டர் ராமதாஸ் கண்டனம்