மாநில செய்திகள்

நாடு முழுவதும் கொரோனா மரணங்கள் முறையாக பதிவு செய்யப்படுவது இல்லை என குற்றச்சாட்டு ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கவலை + "||" + Accused iCourt judges are concerned that corona deaths across the country are not being recorded properly

நாடு முழுவதும் கொரோனா மரணங்கள் முறையாக பதிவு செய்யப்படுவது இல்லை என குற்றச்சாட்டு ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகள் கவலை