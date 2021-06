மாநில செய்திகள்

அரசு அலுவலக வளாகங்களில் கிடக்கும் துருப்பிடித்த வாகனங்களை உடனடியாக ஏலம் விட வேண்டும் மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளர் கடிதம் + "||" + Letter from the Chief Secretary to the District Collectors to immediately auction off the rusty vehicles lying in the Government office premises

