மாநில செய்திகள்

ஆவின் நிலையங்களில் ஆவின் பொருட்கள் தவிர மற்ற பொருட்களை விற்பனை செய்தால் உரிமம் ரத்து - பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் எச்சரிக்கை + "||" + Dairy Minister Nasser warns of revocation of licenses for sale of other products than Aavin

ஆவின் நிலையங்களில் ஆவின் பொருட்கள் தவிர மற்ற பொருட்களை விற்பனை செய்தால் உரிமம் ரத்து - பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் எச்சரிக்கை