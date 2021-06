மாநில செய்திகள்

குடிநீர் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க விரைவான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்: அமைச்சர் கே.என்.நேருவுக்கு வைகோ கடிதம் + "||" + Urgent action must be taken to alleviate the shortage of drinking water: Vaiko's letter to Minister KN Nehru

குடிநீர் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க விரைவான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்: அமைச்சர் கே.என்.நேருவுக்கு வைகோ கடிதம்