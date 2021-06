மாநில செய்திகள்

கோவையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டும் இன்று தடுப்பூசி; பொதுமக்கள் வரவேண்டாம் என அறிவுறுத்தல் + "||" + Vaccination today only for physically challenged people in Coimbatore

கோவையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மட்டும் இன்று தடுப்பூசி; பொதுமக்கள் வரவேண்டாம் என அறிவுறுத்தல்