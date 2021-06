மாநில செய்திகள்

மெரினா கடற்கரையை ரூ.47 கோடி செலவில் அழகுப்படுத்தும் பணி தொடங்கியது + "||" + Work on beautification of Marina Beach has started at a cost of Rs 47 crore

