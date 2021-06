மாநில செய்திகள்

6 தொகுதிகளில் மட்டுமே பாமகவுக்கு செல்வாக்கு உள்ளது - புகழேந்தி + "||" + PMK has influence in only 6 constituencies pugazhendhi

6 தொகுதிகளில் மட்டுமே பாமகவுக்கு செல்வாக்கு உள்ளது - புகழேந்தி