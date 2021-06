மாநில செய்திகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து எரிவாயு குழாய் மீது ஏறி விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers protest by climbing on a gas pipeline to protest the extraction of hydrocarbons

