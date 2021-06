மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று குறைந்த மாவட்டங்களில் புதிய தளர்வுகள் அமலுக்கு வந்தன டீக்கடைகள், சலூன் கடைகள், பூங்காக்கள் திறப்பு + "||" + New relaxations came into effect in districts with low corona infection

