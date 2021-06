மாநில செய்திகள்

கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் மின்சாரம் தாக்கி குருக்கள் பலி + "||" + Gurus were electrocuted during the Kumbabhishekam ceremony at the temple

கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் மின்சாரம் தாக்கி குருக்கள் பலி