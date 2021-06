மாநில செய்திகள்

மண்டைக்காடு கோவிலில் தேவ பிரசன்னம் பார்க்கும் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது + "||" + The program to see the presence of God began at the Mandakkadu temple

மண்டைக்காடு கோவிலில் தேவ பிரசன்னம் பார்க்கும் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது