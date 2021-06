மாநில செய்திகள்

பாலாற்றில் தடுப்பணைகள் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: அமைச்சர் துரைமுருகன் + "||" + Steps will be taken to build dams on the lake: Minister Duraimurugan

பாலாற்றில் தடுப்பணைகள் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: அமைச்சர் துரைமுருகன்