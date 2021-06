மாநில செய்திகள்

தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் சேர்க்கை அளவினை ஆராய ஆணையம் அமைப்பு + "||" + Commission to examine the enrollment of govt school students in professional courses

தொழிற்கல்வி படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் சேர்க்கை அளவினை ஆராய ஆணையம் அமைப்பு