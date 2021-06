மாநில செய்திகள்

‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தில் தமிழகத்துக்கான மானியம் ரூ.3 ஆயிரத்து 691 கோடியாக அதிகரிப்பு + "||" + Subsidy for Tamil Nadu in 'Jal Jeevan' scheme increased to Rs. 3,691 crore

‘ஜல் ஜீவன்’ திட்டத்தில் தமிழகத்துக்கான மானியம் ரூ.3 ஆயிரத்து 691 கோடியாக அதிகரிப்பு