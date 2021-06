மாநில செய்திகள்

குழந்தைகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் வைப்புத்தொகை திட்டம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Rs 5 lakh deposit scheme for children: Launched by First Minister MK Stalin

குழந்தைகளுக்கு ரூ.5 லட்சம் வைப்புத்தொகை திட்டம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்