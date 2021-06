மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 3 மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி இடைத்தேர்தலை தனித்தனியாக நடத்த வேண்டும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் தி.மு.க. மனு + "||" + 3 states Member post by-election To be held separately To the Election Commission of India DMK Petition

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 3 மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி இடைத்தேர்தலை தனித்தனியாக நடத்த வேண்டும் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் தி.மு.க. மனு