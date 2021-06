மாநில செய்திகள்

மதிப்பீடுகள், வரைபடம் உடனடியாக இறுதி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அமைச்சர் எ.வ.வேலு உத்தரவு + "||" + Ratings, Map Make the final immediately To be submitted Order of the Minister E.V.Velu

மதிப்பீடுகள், வரைபடம் உடனடியாக இறுதி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அமைச்சர் எ.வ.வேலு உத்தரவு