மாநில செய்திகள்

வெளிநாட்டில் வசிக்கும் உறவினர்களுடன் வாட்ஸ் ஆப் வீடியோ கால் மூலம் பேச நளினி, முருகனுக்கு ஐகோர்ட்டு அனுமதி + "||" + Nalini, Murugan allowed to speak on WhatsApp video call with relatives living abroad

வெளிநாட்டில் வசிக்கும் உறவினர்களுடன் வாட்ஸ் ஆப் வீடியோ கால் மூலம் பேச நளினி, முருகனுக்கு ஐகோர்ட்டு அனுமதி