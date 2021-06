மாநில செய்திகள்

நடமாடும் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை உருவாக்க திட்டம் - ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு தகவல் + "||" + TN govt stated in High Court that it plans to set up mobile paddy procurement centers

