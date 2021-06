மாநில செய்திகள்

நாட்டிலேயே முதல் முறையாக சென்னை அப்பல்லோ ஆஸ்பத்திரியில் ‘ஸ்புட்னிக்-வி' தடுப்பூசி அறிமுகம்