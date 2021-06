மாநில செய்திகள்

என்னதான் தீர்மானம் போட்டாலும் தொண்டர்களை என்னிடத்தில் இருந்து யாரும் பிரிக்க முடியாது சசிகலா பேச்சு + "||" + Volunteers from me No one can separate Sasikala speech

என்னதான் தீர்மானம் போட்டாலும் தொண்டர்களை என்னிடத்தில் இருந்து யாரும் பிரிக்க முடியாது சசிகலா பேச்சு