மாநில செய்திகள்

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகம் பெயரை மாற்றம் செய்தது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது சீமான் அறிக்கை + "||" + Tamil Development Department The ministry changed the name Shocking Seaman Report

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகம் பெயரை மாற்றம் செய்தது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது சீமான் அறிக்கை