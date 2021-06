மாநில செய்திகள்

கோவில் சொத்துக்களை ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்டறியும் பணி விரைவில் முடியும் - அறநிலையத்துறை ஆணையர் தகவல் + "||" + Temple property locating by drone camera to be completed soon Endowments Commissioner

கோவில் சொத்துக்களை ட்ரோன் கேமரா மூலம் கண்டறியும் பணி விரைவில் முடியும் - அறநிலையத்துறை ஆணையர் தகவல்