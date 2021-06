மாநில செய்திகள்

மே 2-ந் தேதி வரை மின்வினியோகம் சீராக இருந்தது: முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி + "||" + Power supply was stable till May 2: Former minister Thangamani

மே 2-ந் தேதி வரை மின்வினியோகம் சீராக இருந்தது: முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி