மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சி அமைத்த பிறகு முதல் முறையாக சட்டசபை இன்று கூடுகிறது கவர்னர் உரையாற்றுகிறார் + "||" + DMK The governor addresses the assembly convenes today for the first time since the formation of the regime

தி.மு.க. ஆட்சி அமைத்த பிறகு முதல் முறையாக சட்டசபை இன்று கூடுகிறது கவர்னர் உரையாற்றுகிறார்