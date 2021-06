மாநில செய்திகள்

சைதாப்பேட்டை கொலை வழக்கில் திடீர் திருப்பம் காதலனோடு சேர்ந்து, கணவரை தீர்த்துக்கட்டிய மனைவி அதிரடி கைது + "||" + Sudden arrest in Saidapet murder case Wife arrested for settling husband along with boyfriend

சைதாப்பேட்டை கொலை வழக்கில் திடீர் திருப்பம் காதலனோடு சேர்ந்து, கணவரை தீர்த்துக்கட்டிய மனைவி அதிரடி கைது