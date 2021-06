மாநில செய்திகள்

சென்னையில், ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு பஸ் போக்குவரத்து தொடங்கியது 50 சதவீத பயணிகளுடன் மெட்ரோ ரெயில்களும் இயக்கப்பட்டன + "||" + In Chennai, bus services started a month later and Metro trains were also operating with 50 per cent passengers

