மாநில செய்திகள்

கொரோனாவை ஒழிக்க மு.க.ஸ்டாலின் எடுத்த நடவடிக்கைகளை தமிழகம் நன்கு அறியும் சட்டசபையில் மா.சுப்பிரமணியன் பேச்சு + "||" + Tamil Nadu is well aware of the steps taken by MK Stalin to eradicate Corona.

கொரோனாவை ஒழிக்க மு.க.ஸ்டாலின் எடுத்த நடவடிக்கைகளை தமிழகம் நன்கு அறியும் சட்டசபையில் மா.சுப்பிரமணியன் பேச்சு