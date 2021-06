மாநில செய்திகள்

மேகதாது அணை விவகாரம்: கர்நாடக அரசின் நயவஞ்சக முயற்சியை தடுக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு சீமான் வலியுறுத்தல் + "||" + Megha Dadu Dam issue: Seeman urges the Tamil Nadu government to stop the insidious attempt of the Karnataka government

மேகதாது அணை விவகாரம்: கர்நாடக அரசின் நயவஞ்சக முயற்சியை தடுக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு சீமான் வலியுறுத்தல்