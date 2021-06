மாநில செய்திகள்

சேலத்தில், போலீசார் தாக்கியதில் உயிரிழந்த வியாபாரி குடும்பத்துக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் + "||" + In Salem, the family of a businessman who lost his life in a police attack should be given Rs 1 crore compensation

