மாநில செய்திகள்

புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளை எதிர்த்து வழக்கு மத்திய அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The court ordered the federal government to respond to the lawsuit against the new IT rules

புதிய தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளை எதிர்த்து வழக்கு மத்திய அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு