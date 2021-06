மாநில செய்திகள்

கால இடைவெளி முடிந்தும் தமிழகத்தில் 8 லட்சம் பேர் 2-வது டோஸ் தடுப்பூசி போடவில்லை பட்டியலை இணையதளத்தில் வெளியிட திட்டம் + "||" + The plan is to publish the list of 8 lakh people in Tamil Nadu who have not been vaccinated against the second dose by the end of the period

கால இடைவெளி முடிந்தும் தமிழகத்தில் 8 லட்சம் பேர் 2-வது டோஸ் தடுப்பூசி போடவில்லை பட்டியலை இணையதளத்தில் வெளியிட திட்டம்