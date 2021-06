மாநில செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வை ரத்து செய்யும் விவகாரம் சட்டசபையில் காரசார விவாதம் பா.ஜனதா ஆதரவு அளிக்குமா? மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Will the BJP support the heated debate in the Assembly on the issue of cancellation of 'Need' election? MK Stalin's question

‘நீட்’ தேர்வை ரத்து செய்யும் விவகாரம் சட்டசபையில் காரசார விவாதம் பா.ஜனதா ஆதரவு அளிக்குமா? மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி