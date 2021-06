மாநில செய்திகள்

பிளஸ்-2 மதிப்பெண் கணக்கீடு செய்ய மாணவர்களின் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மதிப்பெண்ணை சரிபார்த்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் + "||" + Students' SSLC to calculate Plus-2 score. The score should be checked and submitted

