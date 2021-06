மாநில செய்திகள்

10 ஆண்டுகளாக என்ன செய்தீர்கள்? கோதாவரி-காவிரி இணைப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, துரைமுருகன் பதில் + "||" + What have you been doing for 10 years? Thuraimurugan responds to Edappadi Palanisamy, who is implementing the Godavari-Cauvery Link project

10 ஆண்டுகளாக என்ன செய்தீர்கள்? கோதாவரி-காவிரி இணைப்பு திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, துரைமுருகன் பதில்