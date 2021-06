மாநில செய்திகள்

ஒரே பகுதியில் 2 பேருக்கு தொற்று இருந்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்படும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + Minister Ma Subramaniam informed that if 2 people are infected in the same area, it will be declared as a controlled area

ஒரே பகுதியில் 2 பேருக்கு தொற்று இருந்தால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்படும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்