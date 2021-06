மாநில செய்திகள்

பல மாவட்டங்களில் ரூ.100-ஐ தொட்ட நிலையில் சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.99-ஐ நெருங்குகிறது + "||" + In many districts, a liter of petrol in Chennai is approaching Rs

பல மாவட்டங்களில் ரூ.100-ஐ தொட்ட நிலையில் சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.99-ஐ நெருங்குகிறது