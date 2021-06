மாநில செய்திகள்

வழிபாட்டுக்கு திறக்க வலியுறுத்தி கோவில் முன்பு கற்பூரம் ஏற்றி நூதன ஆர்ப்பாட்டம் சென்னையில் 63 இடங்களில் நடந்தது + "||" + Demonstrations took place in 63 places in Chennai by lighting camphor in front of the temple demanding to open it for worship

