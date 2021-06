மாநில செய்திகள்

இன்னும் 25 நாட்களில் சென்னையில் ‘டெல்டா பிளஸ்’ வைரஸ் பரிசோதனை ஆய்வகம் அமைக்கப்படும் அமைச்சர் தகவல் + "||" + Delta Plus virus testing laboratory to be set up in Chennai in 25 days

இன்னும் 25 நாட்களில் சென்னையில் ‘டெல்டா பிளஸ்’ வைரஸ் பரிசோதனை ஆய்வகம் அமைக்கப்படும் அமைச்சர் தகவல்