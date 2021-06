மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதாவை முன்னிலைப்படுத்தாததே அ.தி.மு.க. தோல்விக்கு காரணம் சசிகலா குற்றச்சாட்டு + "||" + The AIADMK did not highlight Jayalalithaa. Sasikala blamed for the failure

ஜெயலலிதாவை முன்னிலைப்படுத்தாததே அ.தி.மு.க. தோல்விக்கு காரணம் சசிகலா குற்றச்சாட்டு