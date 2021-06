மாநில செய்திகள்

ஜூலை 5-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க அனுமதி + "||" + Curfew extended till July 5 Permission to open places of worship in Chennai, Kanchipuram, Tiruvallur and Chengalpattu districts

