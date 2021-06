மாநில செய்திகள்

கோவில்கள் திறக்க இருப்பதையொட்டி அர்ச்சகர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை முகாம் + "||" + Corona infection testing camp for priests as temples are about to open

