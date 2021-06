தமிழகத்தில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரம்; 29-ந் தேதிக்கு பிறகு மின்சார வினியோகம் சீராகும் என தகவல்

மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரம்; 29-ந் தேதிக்கு பிறகு மின்சார வினியோகம் சீராகும் என தகவல் + "||" + Information that the power supply will be normalized after the 29th

தமிழகத்தில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரம்; 29-ந் தேதிக்கு பிறகு மின்சார வினியோகம் சீராகும் என தகவல்